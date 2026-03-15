Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков сообщил о большой ошибке Европы

MGIMO360 TV/YouTube

Европейские страны совершают ошибку, подталкивая Украину к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской газете Financial Times (FT).

«Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения собственного будущего», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают добиваться успехов на поле боя, становясь с каждым разом все ближе к достижению своих целей. При этом Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта, о чем не раз говорил президент Владимир Путин, добавил Песков.

Некоторые европейские лидеры начинают осознавать, что на Москву невозможно повлиять ни военным, ни экономическим путем. В частности, это признал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Он заявил, что Европа не способна бесконечно поддерживать Киев оружием без участия США. Де Вевер считает, что единственный выход в сложившейся ситуации — заключение мирной сделки. В связи с чем он призвал наделить ЕС мандатом для участия в переговорах с Россией по украинскому вопросу.

Бельгийского коллегу уже поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Макрон предложил европейским лидерам возобновить диалог с РФ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!