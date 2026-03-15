Европейские страны совершают ошибку, подталкивая Украину к продолжению боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской газете Financial Times (FT).

«Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения собственного будущего», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают добиваться успехов на поле боя, становясь с каждым разом все ближе к достижению своих целей. При этом Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта, о чем не раз говорил президент Владимир Путин, добавил Песков.

Некоторые европейские лидеры начинают осознавать, что на Москву невозможно повлиять ни военным, ни экономическим путем. В частности, это признал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Он заявил, что Европа не способна бесконечно поддерживать Киев оружием без участия США. Де Вевер считает, что единственный выход в сложившейся ситуации — заключение мирной сделки. В связи с чем он призвал наделить ЕС мандатом для участия в переговорах с Россией по украинскому вопросу.

Бельгийского коллегу уже поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Макрон предложил европейским лидерам возобновить диалог с РФ.