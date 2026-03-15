Тренер «Балтики» объяснил потасовку в матче с ЦСКА

Тренер «Балтики» Нагайцев о драке в игре с ЦСКА: наверное, была ответная реакция

Тренер калининградской «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал потасовку в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, предположив, что имела место ответная реакция, передает Sport24.

«Почему Андрей Талалаев выбил мяч? Наверное, это была ответная реакция на какие-то действия. Я не могу за него сказать, мы еще не обсуждали с ним», — сказал Нагайцев.

В концовке мачта 21-го тура Российской премьер-лиги между «Балтикой» и ЦСКА произошла массовая потасовка, с участием футболистов и тренеров обеих команд.

Инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

«Балтика» обыграла ЦСКА со счетом 1:0.



