Экс-футболист «Спартака» призвал клуб назначить Черчесова на пост тренера

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что Станислав Черчесов подходит на пост главного тренера команды, передает «Чемпионат».

«Когда зимой ещё у «Спартака» не было тренера, я сказал: «Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?» Это один из самых серьезных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат», — сказал Черчесов.

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде петербургскому «Зениту». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. Сергей Карасев, который был главным арбитром на матче, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. При назначении второго пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.



