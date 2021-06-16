Путин и Байден подробно обсудили Арктику

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом подробно обсуждалась тема Арктики. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что обвинения в адрес России в милитаризации арктического пространства не имеют под собой никаких оснований. В то же время, по словам президента, он глубоко убежден, что Москва и Вашингтон могут и должны сотрудничать в вопросе развития Арктики.

Кроме того, Путин напомнил, что разрешение прохода иностранных судов во внутреннем море является суверенным делом России, но Кремль им «не злоупотребляет».

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.