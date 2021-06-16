Переговоры Путина и Байдена в узком составе продлились дольше запланированного

Переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена закончились около 16.20. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Переговоры в узком составе закончились», — сказал Песков.

Согласно расписанию, в 16:15 должна была начаться вторая часть встречи после перерыва на кофе. На 18.00 запланирована пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита. Джо Байден от пресс-конференции отказался. Саммит проходит в Женеве на вилле «Ла Гранж».

Ранее Путин обменялся шуткой с Байденом перед началом саммита в Женеве.

Когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения из-за шума, российский лидер, улыбаясь, что-то сказал своему американскому коллеге и рассмеялся. При этом, что именно сказал Путин, на видеозаписи не слышно.