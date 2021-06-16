СМИ: Госдеп настаивал на санкциях против «Северного потока-2», но Байден был против

Решение президента США Джо Байдена отменить санкции против «Северного потока-2» вызвало сильные разногласия в администрации страны. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, государственный департамент Соединенных Штатов, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд рекомендовали ввести санкции против строительства трубопровода.

В свою очередь, Джо Байден, поддерживаемый высокопоставленными помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился. Он посчитал, что этот шаг приведет к ухудшению отношений с ключевым союзником США Германией, которая может счесть попытки перекрыть «Северный поток-2» нарушением своего суверенитета.

Также официальные лица Белого дома рассматривают завершение проекта как свершившийся факт, из-за которого не стоило ставить под угрозу американо-германские отношения, отмечают источники газеты.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.