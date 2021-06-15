Пушков высмеял угрозы Кулебы в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который пообещан не признавать касающиеся Киева договоренности России и США.

«Наглость, конечно, второе счастье, но когда есть только наглость, то это — украинская дипломатия», — написал Пушков.

По его словам, Киев много чего хочет, но его об этом не спрашивают.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях Киева от встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Кулеба добавил, что украинский МИД готов оперативно реагировать на любое развитие событий.

Саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.