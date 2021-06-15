Байден заявил, что «всегда готов» к встрече с Путиным

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о своей готовности к предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Я всегда готов», — сказал Байден журналистам.

Встреча российского и американского лидера пройдет 16 июня на вилле швейцарской «Ла Гранж». Накануне Байден прибыл в Женеву. Сообщалось, что пресс-конференция президента Путина в Женеве пройдет перед пресс-конференцией Байдена, и американское правительство опирается именно на такой график.

Ранее Путин и Байден обменялись характеристиками. Глава администрации США охарактеризовал Путина как «достойного соперника», а предстоящую встречу с ним — как «соответствующую моменту» Российский президент, в свою очередь, считает американского коллегу человеком, с которым может работать. Кроме того, Путин считает, что Байден «кардинальным образом отличается» от его предшественника Дональда Трампа.