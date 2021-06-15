Пресс-конференция Путина в Женеве пройдет раньше пресс-конференции Байдена

Пресс-конференция президента России Владимира Путина в Женеве пройдет перед пресс-конференцией его американского коллеги Джо Байдена, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

По данным источника, американское правительство опирается в своем планировании на то, что Путин по итогам саммита выступит первым.

Уточняется, что при этом совместного «рабочего обеда» глав государств в графике встречи не предусмотрено.



Новость дополняется.

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве16 июня. Она станет первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января прошлого года.

Ранее Байден объяснил свое решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным.