Осужденный в России за шпионаж Уилан попросил Байдена вернуть его в США

Осужденный в РФ за шпионаж Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой. Об этом говорится в аудиозаписи, распространенной его семьей, сообщает РИА «Новости».

В ней Уилан заявляет о своей невиновности. В начале записи его брат Дэвид сообщает, что она сделана 30 мая во время разговора Пола Уилана с родителями. По словам Дэвида, Пол попросил обнародовать эту запись перед саммитом президентов РФ и США.

«Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства — а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране [в 1979-1981 гг.] — я умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников. Я по-прежнему невиновен. Не было никакого преступления шпионажа. Секретный процесс без улик доказывает этот факт», — говорит Пол Уилан.

Он также называет свой арест «похищением американского туриста» и заявляет, что члены конгресса и американские граждане его поддерживают и требуют «немедленных решительных действий».

«Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», — добавляет Уилан.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия готова встречно передать США американских граждан, отбывающих в РФ сроки, однако Уилан в их число не входит.