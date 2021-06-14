Байден: США готовы отвечать на «вредоносные» действия России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на пресс-конференции после саммита лидеров стран НАТО в Брюсселе, заявил, что США готовы отвечать на «вредоносные» действия России.

«Мы ответим, если Россия будет продолжать свою злонамеренную активность», — заявил Байден.

Президент США уточнил, что не ищет конфликта с Россией, однако, по его словам, лидеры стран НАТО на саммите «говорили об агрессивных действиях России, которые угрожают целостности и безопасности членов альянса».

Ранее президент Соединенных Штатов Байден назвал президента России Путина жестким и умным соперником, а российский лидер отметил, что в отличие от Трампа, нынешний президент США провел «почти что всю жизнь свою сознательную в политике».

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.