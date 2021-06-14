В США объявили о готовности сотрудничать с Россией по ряду сфер

США готовы сотрудничать с Россией по вопросам Сирии и Арктики. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть вопрос о Сирии и гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. Есть и другие сферы, где будет в наших интересах найти основу для работы с Россией», — приводятся слова Салливана.

По его словам, Вашингтон примет ответные меры, если Москва попытается применить вредоносные действия по отношению к американскому государству.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американская сторона указывает на то, что у обеих стран есть целый ряд фундаментальных тем, сотрудничество в которых может представлять взаимный интерес.

По словам Путина, в число таких вопросов входят стратегическая стабильность, деэскалация региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и глобальная экологическая повестка, а также партнерство в сфере экономики.

16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.