Глава МИД Белоруссии предупредил о риске новой холодной войны

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
РИА «Новости»

Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что в настоящее время в мире есть предпосылки к новой холодной войне. Свое мнение он выразил в ходе интервью телеканалу ОНТ.

«Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть», — заявил министр.

Он пояснил, что после распада СССР коллективный Запад считали свое влияние вечным, однако на геополитическом пространстве есть другие игроки, в частности, Россия, Китай и Индия.

«Эти большие геополитические игроки не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на их разломе», — добавил Макей

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин также заявлял, что в мире начинается новая холодная война, в которой страны доктринально определяют своих военных противников.