G7 призвала Россию прекратить «дестабилизирующее поведение»

Группа семи (G7) призвала Россию принять меры в отношении тех, кто с ее территории осуществляет атаки с целью получения выкупа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В проекте коммюнике также содержится призыв к России прекратить «дестабилизирующее поведение». Вместе с этим страны Группы семи высказались за стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

«Мы будем продолжать взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении коммюнике.

В Великобритании с 11 по 13 июня проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также принимают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ранее в Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 станет одной из главных.