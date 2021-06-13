Киев рассчитывает на скорое принятие Украины в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что в скором времени страны НАТО придут к согласию в вопросе вступления Киева в Североатлантический альянс. Об этом он заявил в интервью римской газете la Repubblica, сообщает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и сейчас нам необходима помощь», — сказал он.

По словам Ермака, Украина реализовала требуемые стандарты «в большей степени, чем некоторые нынешние члены» НАТО.

«И мы проводим реформы во всех областях, но следует также учитывать происходящее, а именно недавнюю эскалацию конфликта в Донбассе и недавнюю концентрацию российских войск вдоль границы. Украина является форпостом демократического мира вдоль этой границы. Поэтому мы ожидаем конкретных и активных действий со стороны альянса», — указал Ермак.

Ранее специалисты НАТО отметили низкий уровень готовности подразделений Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины к выполнению задач в составе сил быстрого реагирования Альянса.