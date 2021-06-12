В Кремле объяснили отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с чем связано проведение отдельных пресс-конференций президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по итогам саммита в Женеве, сообщает «Интерфакс».

Песков опроверг информацию СМИ о том, что американская сторона отказалась от совместной пресс-конференции президентов РФ и США якобы из-за неудачного опыта проведения совместной пресс-конференции в 2018 году, когда в Хельсинки встретились Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Нет. Все не так», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли это стало причиной подобного решения со стороны администрации президента США.

Пресс-секретарь российского президента пояснил, что проведение отдельных пресс-конференций объясняется предпочтениями Байдена, который по итогам переговоров в Великобритании с премьер-министром Борисом Джонсоном также отдельно общался с прессой.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом.

Накануне Песков заявил о том, что проведение отдельных пресс-конференций «абсолютно не говорит» о невысоких ожиданиях от встречи двух лидеров.