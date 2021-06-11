Временными членами Совбеза ООН стали Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон

Временными членами Совета Безопасности ООН на 2022 и 2023 года стали Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования Генассамблеи ООН.

«Набрав необходимые две трети голосов, Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ избраны членами СБ ООН на срок в два года с 1 января 2022 года», — сказал председатель ГА ООН Волкан Бозкыр.

Избранные страны заменят Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстонию и Сент-Винсент и Гренадины. До этого Бразилия была членом Совбеза 10 раз, Габон и Гана — по три раза, ОАЭ – один раз, Албания — ни разу.

Ранее Россия на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных Наций (ООН) не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ ряд концепций, таких как «всеобъемлющее образование в области сексуальности» и «лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей».