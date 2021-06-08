Помощник экс-президента США заявил, что Байдену стоит пойти на сделку с Путиным

Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана (1981 — 1989 гг.) Дуг Бэндоу считает, что Вашингтону стоит пойти на сделку с Москвой, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а тесное сотрудничество России и Китая несет угрозу американскому государству. Об этом он написал в статье для журнала The American Spectator.

Автор публикации выразил мнение, что действующий американский лидер Джо Байден мог бы стать современным Ричардом Никсоном (президент США с 1969 по 1974 гг.).

«Он может «поехать в Россию» в переносном смысле и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», — написал Бэндоу.

По его словам, главы России и США в первую очередь должны договорится о невмешательстве в выборы, при этом Бэндоу выразил мнение, что именно Соединенные Штаты гораздо более виновны в этом, чем российское государство. Также он отметил, что сторонам необходимо затронуть тему о запрете «операций» в киберпространстве, этих же принципов должны придерживаться и страны Европы.

В числе важных условий специалист назвал прекращение расширения НАТО, Грузия и Украина не должны вступить в Альянс. Автор статьи подчеркнул, что это не входит в интересы Вашингтона.

В заключение бывший специальный помощник Рейгана посоветовал президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену пойти «на какой-нибудь торг», например в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Речь идет о Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии и других.

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов состоится 16 июня в Женеве.

Ранее сообщалось, что в США не ждут значимых результатов встречи Путина и Байдена.