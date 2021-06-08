Axios: Киев неверно истолковал слова Байдена о возможном членстве Украины в НАТО

Киев неверно интерпретировал слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

В СНБ подчеркнули, что Украина превратно восприняла заявление и внесла правку.

По данным издания, в исправленном сообщении украинского правительства говорится, что президент страны Владимир Зеленский «отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».

Как утверждает Axios, Белый дом и Правительство Украины изначально опубликовали противоречивые заявления о результатах телефонных переговоров Байдена и Зеленского. В Киеве сообщали, что американский лидер «подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».

Однако американская сторона отрицает, что президент Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонной беседы с украинским коллегой.

При этом администрация американского лидера не стала комментировать, поддерживает ли глава государства идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в 2021 году, говорится в издании.

Ранее заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на предстоящем саммите НАТО, однако согласия по вопросу ее членства в альянсе пока нет.