Захарова резко ответила перебившему ее Венедиктову

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время делового завтрака на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) несколько раз перебил официального представителя МИД России Марию Захарову, пытаясь подвергнуть критике закон о СМИ-иноагентах. Видео с мероприятия опубликовал RT.

Комментируя законопроект о СМИ-иноагентах, Захарова подчеркнула, что этот документ является ответной мерой на действия Запада, а иностранные СМИ в стране имеют те же права, что и российские. Венедиктов назвал лукавством это утверждение.

«Дело не в плашке, не в маркировке. Это лукавство. Некоторые журналисты боятся публиковаться в таких изданиях, переживая, что их обвинят. Спикеры перестают сотрудничать», – сказал главред.

Также упомянул неких коллег, «работающих под прикрытием» и сотрудничающих со cредствами массовой информации, признанными в России иноагентами. Представитель МИД во время разговора попросила поднять руку «работающих под прикрытием» и присутствующих на завтраке журналистов.

Венедиктов в очередной раз перебил Захарову со словами «запрещая это делать» СМИ. Он заявил, что Россия не может бороться с американским правительством, это должны делать сами американцы. По его словам, обсуждать международные отношения и вычленять какой-либо один фактор — неграмотно.

«Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке»», — в конечном итоге напомнила Захарова своему оппоненту, перебившему ее несколько раз.

Ранее Захарова на кулуарах ПМЭФ заявила, что в России журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются теми же правами, что и представители других изданий.

«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда», — сказала дипломат.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019-го документ был расширен и на физических лиц.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без уточнения статуса.