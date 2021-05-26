Захарова: прокуратура Белоруссии продлила срок задержания Сапеги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральная прокуратура Белоруссии уведомила российское посольство о том, что задержанной 23 мая гражданке России Софии Сапеге продлили срок задержания в СИЗО в Минске, сообщает ТАСС.

«Посольство РФ в Белоруссии получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовных деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу», — заявила Захарова.

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23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

Сапеге, задержанной в Минске вместе с Протасевичем, может грозить до 12 лет лишения свободы по ч.3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Белоруссии.