Лукашенко заявил, что самолет Ryanair развернули возле БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с парламентариями заявил, что самолет ирландской авиакомпании Ryanair развернули возле белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Слова главы государства приводит «Пул первого».

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что нельзя было по-другому поступить «на фоне каскада «минирования» с IP-адресов Польши».

Президент подчеркнул, что действовал законно, по всем международным правилам, защищая людей.

Ранее Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли от организации бунтов к этапу удушения.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.