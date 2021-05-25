Глава Еврокомиссии прокомментировала инцидент с Ryanair

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии и назвала его угоном воздушного транспорта, сообщает Reuters.

«Было единогласное осуждение угона самолета. Это атака на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы», — заявила фон дер Ляйен.

Она призвала жестко ответить на действия белорусских властей.

«Нужна сильная ответная реакция, поэтому мы решили, что будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», — пояснила фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии упомянула, что Белоруссию, в случае проведения «демократизации», ждет программа инвестиционной помощи в размере €3 млрд.

Ранее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.