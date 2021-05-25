Блинкен и Маас обсудили Белоруссию и «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели переговоры, в ходе которых они обсудили Белоруссию и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Twitter Государственного департамента.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии и совместных усилий по оказанию помощи в Газе, а также важность оживления НАТО», — указано в сообщении.

Ранее в Госдуме назвали самую опасную для США геополитическую меру — строительство газопровода «Северный поток — 2».

До этого сообщалось, что Вашингтон не будет вводить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2», а также его исполнительного директора Маттиаса Варнига. По данным источников издания, единственным способом остановить проект может быть введение ограничений против конечных потребителей газа в ФРГ.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.