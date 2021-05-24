Лавров заявил, что Россия прорабатывает встречу Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам главы МИД, на двух этих государствах лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности. Он отметил, что без полноценного диалога между Москвой и Вашингтоном мировому сообществу очень трудно противостоять трансграничным вызовам и угрозам, разрешать региональные конфликты.

«Понимая все это, мы взяли в проработку предложение Вашингтона провести встречу президентов летом этого года в одной из европейских стран», — сказал дипломат.

Он также добавил, что во время переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, прошедших 20 мая в Рейкьявике, американская сторона проявила конструктивный настрой, что обнадеживает.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена важна, чтобы вывести отношения стран из печального положения

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.