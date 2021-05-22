Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию

Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если он сделает определенные обязательства, я бы встретился с ним. Если это будет обязательство, что речь идет о его ядерном арсенале и что это (встреча - ред.) просто средство для деэскалации того, что они делают», — сказал Байден.

Он добавил, что должны быть «обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч».

По его словам, предварительно потребуются переговоры на более низком уровне.

«Я обеспечу, чтобы моя команда встретилась с их коллегами (в КНДР) и дала им понять, каковы наши намерения», - сказал Байден.

Он также заявил, что не позволит Ким Чен Ыну использовать встречу для его легитимизации.

«Я не дам ему всего, чего он хочет, международного признания», - сказал Байден.