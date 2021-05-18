Зеленский сообщил о внесении в Раду законопроекта о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», определяющий права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов», — говорится в сообщении.

Украинский лидер также выразил надежду на то, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят данный законопроект и закрепят статус коренных народов Украины, в том числе крымских татар, «и наконец сделают то, что откладывали 30 лет».

Ранее в офисе украинского президента сообщили, что глава государства намерен на законодательном уровне определить статус крымских татар как коренного народа.

Однако после этого глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал предложение Зеленского о намерении Киева придать крымско-татарскому народу статус коренного.