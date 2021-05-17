Путин поручил ввести учет домашних животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки к законодательству, предусматривающие ведение учета домашних животных. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить <…> внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <…> ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев», — указано в документе.

Кроме того, кабмин должен обеспечить внесение в законодательство норм, регламентирующих деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, а также определить порядок передачи животных в приюты и их изъятия в случае ненадлежащего обращения.

30 апреля глава государства подписал закон, который запрещает изымать домашних животных за долги.