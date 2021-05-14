Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter призвал Израиль и сектор Газа немедленно прекратить боевые действия и начать деэскалацию конфликта.

«Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе», — написал Гуттериш.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее жителям приграничных с сектором Газа районов Израиля порекомендовали оставаться в укрытиях.