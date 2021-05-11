Россия призвала Израиль и Палестину проявлять сдержанность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала, что в Иерусалиме и вокруг сектора Газа по-прежнему наблюдается крайне напряженная ситуация.

По ее словам, российская сторона «решительно осуждает нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности», а также призывает Израиль и Палестину «проявлять сдержанность» не делать шагов, «чреватых дальнейшей эскалацией напряженности».

«Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», — сказано в заявлении дипломата.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в терроризме в Иерусалиме.

Она отметила, что Россия, являясь постоянным членом Совета безопасности ООН и участником «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию, «будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности».

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».