США готовы вводить новые санкции против России

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Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США готовы вводить новые санкции против России, сообщает РИА «Новости».

«Наш подход стабильный: как мы сказали, мы не будем стесняться того, чтобы накладывать на Россию цену за действия, которые мы считаем за пределами приличного, неприемлемыми для ответственной страны», — заявил он.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.

Ранее Лавров допустил в отношениях с США времена хуже холодной войны.