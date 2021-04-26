Зеленский заявил о готовности обсудить с Путиным вопросы русского языка и церкви

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить на встрече с главой России Владимиром Путиным вопросы использования русского языка и ситуацию с церковью на Украине. Об этом он сказал в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС, передает РИА «Новости».

Зеленский напомнил, что на Украине государство отделено от церкви, а сам он никогда «не пользовался» главами церквей для того, чтобы влиять на позицию граждан с точки зрения поддержки электората.

«Поэтому они у нас абсолютно свободны — и люди свободны, и церкви. У нас люди в какую хотят церковь, в такую и ходят, и это правильно», — сказал украинский президент.

Политик также добавил, что на Украине нет проблем с использованием русского языка.

«А по поводу языка — я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но даже если эти вопросы тоже стоят на повестке и будут стоять при встрече, — если она все-таки состоится, — то пожалуйста, обсудим и эти вопросы», — подчеркнул Зеленский.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что подробностей по встрече президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

В дальнейшем Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться.