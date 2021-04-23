В МИДе прокомментировали ситуацию в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявила, что говорить о «шагах в сторону урегулирования» ситуации в Донбассе не приходится, поскольку Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения. Заявление дипломата опубликовано на сайте ведомства.

По словам Захаровой, в Москве слова Борреля считают «образцом предвзятости». Она также добавила, что заявление главы евродипломатии доказывает неспособность Евросоюза объективно оценить события, которые происходят на Украине, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия.

«О какой «сдержанной реакции» и тем более «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» — отметилаЗахарова.

Представитель МИД считает, что в Евросоюзе закрывают глаза на настроения среди киевских властей в пользу силового конфликта на юго-востоке страны и «вольно или невольно сами их и поддерживают».

Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что рассмотрит варианты на случай агрессии России против Украины.