Посол США в России вернулся домой

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон после рекомендации МИД России американскому послу провести консультации с руководством США, сообщает РИА «Новости».

Сам Джон Салливан заявил, что прибыл в Штаты для встречи с семьей и переговоров с администрацией.

«В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации», — заявил Салливан.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». По его словам, с такой рекомендацией к дипломату обратился помощник президента России Юрий Ушаков. Как сообщалось, Ушаков также изложил Салливану меры, которые российская сторона предпримет в ответ на санкции Вашингтона.

Ранее в Белом доме подтвердили, что американский посол скоро вернется в Москву.