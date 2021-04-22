Турецкий журналист назвал послание Путина Федеральному собранию «манифестом нового мира»

Прозвучавшее в среду, 21 апреля, послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало «манифестом нового мира», пишет журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Как отмечается в материале, из-за того, что Америка на сегодняшний день уже не имеет прежней мощи, а также не в состоянии ответить на военные ходы России, США пытается надавить на нее при помощи украинского кризиса.

«Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена», — отметил он.

Также журналист добавил, что президент России, выступив с данным посланием, преподал Западу урок.

По мнению Тутара, выпад российского лидера в адрес «бандитского Запада», является манифестом нового мира, а по степени ультимативности оно так же революционно, как и его заявление на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Ранее президент России выступил с посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства проходило в Центральном выставочном зале «Манеж».