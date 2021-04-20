Правительство утвердило программу господдержки коренных народов Арктики

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что соответствующая программа поможет повысить качество жизни коренных народов, снизить уровень безработицы, увеличить объем производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и повысить туристическую привлекательность Арктики.

Подробный план реализации мероприятий должен быть подготовлен Минвостокразвития в течение трех месяцев.

Программа направлена на улучшение инфраструктуры, в том числе на разработку мер поддержки обеспечения народов региона мобильной связью и интернетом, оказании помощи в развитии их художественных промыслов, а также финансировании приобретения оборудования для переработки мясной и рыбной продукции.

Еще одно направление нацелено на продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на рынках России и других стран.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны.