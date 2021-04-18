СМИ: посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, по предварительным данным, был вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом ТАСС заявил информированный источник.

«В МИД РФ вызван чешский посол», — уточнил собеседник агентства

В настоящий момент официального подтверждения информации, что чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в РФ Пивонька должен явиться в МИД, не поступало.

Ранее МИД РФ заявил об ответных мерах в адрес Чехии из-за высылки дипломатов. Отмечалось, что Москва примет ответные меры, заставляющие «осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений» между Российской Федерацией и Чехией.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По сведениям европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

В результате решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.