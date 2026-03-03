Размер шрифта
«Не допустим вторжения»: в Госдуме ответили на подготовку ВСУ к новому контрнаступу

Депутат Соболев о подготовке ВСУ к наступлению на Белгород: не допустим прорыва
Oleg Petrasiuk/AP

ВС России не допустят наступления ВСУ на Белгород и прорыва российских позиций на этом направлении, командование обладает всеми необходимыми разведывательными данными. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя информацию СМИ о подготовке ВСУ к весеннему наступлению на Белгород.

«Курск наш научил уже всему, чтобы не допустить другого вторжения, в том числе на Белгород, поэтому я думаю, что если даже вы знаете, то я думаю, Генеральный штаб точно знает. Я думаю, что мы не допустим [прорыва ВСУ]», — подчеркнул он.

На Харьковском направлении, напомнил Соболев, находится группировка войск «Север», командующие которой обладают всеми необходимыми разведывательными данными для отражения потенциального наступления ВСУ весной.

3 марта Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ ведут подготовку к весеннему наступлению около Белгородской области. Украинская армия уже стянула к границе почти восемь тысяч человек. В их числе — иностранные военные из Латинской Америки, Китая и Европы.

Бойцы армии России рассказали каналу о том, что командование ВСУ рассредоточивает силы в Харьковской области около поселков Красная Яруга и Октябрьский.

Ранее военный эксперт предсказал проведение масштабной операции в Одессе.

 
