Путин обсудит с кабмином обновление общественного транспорта

Президент России Владимир Путин проведет 4 марта совещание с членами правительства, основной темой которого станет обновление парка общественного транспорта в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С докладами выступят заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что в рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) глава государства примет участие в открытии новых образовательных учреждений в российских субъектах.

19 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти России продолжат поддержку закупок общественного транспорта для нужд регионов. Глава государства отметил: у российского правительства существовала соответствующая программа, что, по словам президента, всегда рассматривалось и как мера поддержки автопрома. Как отметил Путин, в той или другой форме власти обязательно будут это продолжать.

Ранее Путин предложил выделять средства со штрафов на общественный транспорт.