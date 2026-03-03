Трамп отверг идею переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что уже «слишком поздно» вести переговоры с Ираном. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Их противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, военно-морского флота и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно», — написал глава Белого дома.

По данным CBS News, Трамп хочет уничтожить ракетную силу и ВМС Ирана, а также не дать Ирану «разработать ядерное оружие».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в посольстве РФ в Ереване сообщили, что россияне могут покинуть Иран через сухопутную границу с Арменией.