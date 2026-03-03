Шесть американских солдат погибли в Кувейте

Би-би-си: 6 солдат США погибли в результате иранского удара по базе в Кувейте

Шесть американских военных погибли в результате удара Ирана по базе в Кувейте. Об этом сообщает Би-би-си.

Изначально официальные лица США заявляли о трех погибших американских солдатах, теперь, по данным Би-би-си, это число увеличилось вдвое.

BBC утверждает, что министр войны США Пит Хегсет подтвердил, что командный пункт Соединенных Штатов в Кувейте был поражен ракетой, выпущенной Ираном во время первоначального ответного удара, которая обошла средства противовоздушной обороны (ПВО).

2 марта CENTCOM сообщило, что силы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявших задачи в рамках военной операции США и Израиля «Эпическая ярость» против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Иран пригрозил ударами по гостиницам стран Ближнего Востока, где живут военные США.