В Иране опровергли слухи о смерти сына Хаменеи

Mehr: сын верховного лидера Ирана Моджтаб Хаменеи жив
Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Моджтаб Хаменеи, сын погибшего во время атаки США и Израиля верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, жив. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на «заслуживающую доверия информацию».

«Вопреки слухам в израильских СМИ, Ходжатолеслам-уль-Муслимин Сейед Моджтаба Хаменеи <...> находится в полном здравии», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас 56-летний Моджтаб Хаменеи занимается семейными вопросами, а также изучает дела страны.

В западных СМИ имя Моджтаба Хаменеи фигурирует в списке потенциальных преемников своего отца Али Хаменеи. По данным CNN, он является первым претендентом на должность верховного лидера Ирана. Телеканал обратил внимание, что сын Хаменеи известен прочными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и народным ополчением «Басидж». Однако его назначению на пост верховного лидера может помешать то, что он не вляется высокопоставленным священнослужителем и не имеет официальной роли, отметили журналисты. Кроме того, в Иране не одобряют передачу постов от отца к сыну.

2 марта иранский телеканал Al Alam сообщил, что супруга Хаменеи скончалась от полученных при ударах США и Израиля ранений. Также во время этой атаки смертельные ранения получили дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера Ирана.

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.

 
