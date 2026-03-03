Международный центр Рерихов опять отдаст государству около 300 произведений искусства

В Москве суд снова изъял 127 картин Рериха в доход государства

Измайловский суд Москвы снова изъял у Международного центра Рерихов картины и мемориальные предметы художников Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Решение об их конфискации ранее принял Мосгорсуд, передает РИА Новости.

«Исковое заявление прокуратуры города Москвы удовлетворить», — постановил судья.

Таким образом, в право собственности государства было передано 127 картин и 145 мемориальных предметов.

История с полотнами Рерихов началась в 2017 году, когда в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве их изъяли из Международного центра Рерихов. По решению суда от 2 июля 2025 года 272 картины, находящиеся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока, были признаны бесхозяйственными, а позже переданы в собственность государства.

В ответ на это Международный центр Рериха подал апелляционную жалобу , в которой указал, что является собственником полотен, но не участвовал в ходе дела.

16 февраля текущего года Мосгорсуд отменил решение Останкинского суда, не рассмотрев при этом заявление прокуратуры о признании культурных ценностей бесхозным имуществом.

Ранее картину потомка Льва Толстого пытались незаконно ввезти в Россию из Японии.