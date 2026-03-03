Трамп прервал речь об Иране ради хвастовства дорогим ремонтом и золотыми шторами

Президент США Дональд Трамп прервал речь об операции против Ирана, с которой выступал на церемонии награждения военных медалью ПочетаВысшая военная награда США, вручается за выдающиеся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни и за пределом служебного долга. Ее присуждают участникам боевых действий против врагов страны, «противостоящих иностранных сил» в рамках зарубежной спецоперации или помощи союзникам., ради хвастовства своим «прекрасным» бальным залом за $400 млн. На это обратила внимание газета Independent, опубликовав фрагмент трансляции мероприятия.

Церемония состоялась 2 марта в Белом доме. По сценарию предполагалось, что Трамп почтит память американских военнослужащих — участников вооруженных конфликтов за рубежом. В своем выступлении он заострил внимание на боевых действиях, которые США ведут против Ирана совместно с Израилем, но внезапно сменил тему — на шторы.

По словам Трампа, новый бальный зал, который обустраивают в Восточном крыле Белого дома в рамках масштабного ремонта, будет украшен роскошными золотистыми портьерами, которые он выбирал еще на первом президентском сроке.

«Мне всегда нравился золотой цвет», — признался политик.

Он выразил уверенность, что после ремонта в Белом доме появится «самый красивый бальный зал во всем мире».

Также Трамп пошутил насчет шума от строительных работ, который, как он утверждает, самому ему даже приятен, поскольку «означает деньги», но мешает первой леди США Меланье.

После этого отступления глава государства вернулся к непосредственной теме мероприятия и продолжил говорить о ситуации на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Трамп хвастался 24-каратным золотом в интерьере Белого дома.