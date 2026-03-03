Размер шрифта
Экс-нардеп предположил, как война в Иране повлияет на сроки СВО

Экс-нардеп Олейник: Россия может достигнуть целей СВО к зиме из-за войны в Иране
Сергей Бобылев/РИА Новости

Конфликт на Ближнем Востоке может ускорить проведение спецоперации на Украине, что позволит России достичь поставленных целей к зиме. Такое мнение в беседе с News.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, сейчас на первом плане война в Иране, финансист Джеффри Эпштейн – на втором, и лишь на третьем месте идет Украина. Это очень злит Владимира Зеленского, его гордыня страдает, ведь чем меньше внимания к Киеву, тем меньше денег и оружия, подчеркнул экс-нардеп.

«ВСУ будут испытывать проблемы с поставками ракет Patriot. Поскольку конфликт на Ближнем Востоке будет длиться не неделю и не две, я думаю, есть шанс реально ускорить проведение специальной военной операции и достижение поставленных целей за период весна-осень», — сказал Олейник.

Он также допустил, что ситуация на Ближнем Востоке рискует сделать невыполнимыми прежние обещания Украине со стороны ЕС.

До этого Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на поставки американского оружия Украине по инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Глава государства рассказал, что находится в контакте с партнерами по этому вопросу. Однако он предположил, что затяжной и интенсивный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на количество средств для ПВО, которые будет получать Киев.

Ранее Зеленский «внес ясность» в позицию Украины по Донбассу.

 
