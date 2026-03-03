Размер шрифта
Еврокомиссия захотела проверить, как Киев работает над восстановлением «Дружбы»

FT: Еврокомиссия просит Киев предоставить доступ к «Дружбе» для оценки ущерба
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Ряд стран Евросоюза и Еврокомиссия просят Украину предоставить доступ к трубопроводу «Дружба», чтобы оценить ущерб и убедиться, что Киев работает над его восстановлением. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что также к украинской стороне с данной просьбой обратились председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. Они сделали это во время своего визита в Киев 24 февраля, но получили отказ.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, в ЕС не могут сказать, есть ли ущерб на трубопроводе или нет. Это очень просто подтвердить и задокументировать, но Киев этого не сделал, добавил чиновник.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с якобы повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Ранее в Словакии обвинили Украину во вранье о повреждении «Дружбы».

 
