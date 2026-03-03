Звезда «Буратино» — о том, на что пошел ради роли: «И пожалел»

Актер Степан Белозеров, известный по роли в фильме «Буратино», рассказал о своем участии в проекте «Резервация» — экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Его слова передал «Газете. Ru» онлайн-кинотеатр «КИОН».

«Холод давал о себе знать. Олег [герой актера в сериале. — «Газета. Ru») в некоторых сценах не носит шапку. И это было мое решение. В какой-то момент я попросил, чтобы так было, и сам пожалел. Были полуразрушенные апокалиптичные локации, которые припорошило снегом. Казалось, что еще холоднее. Я не жалуюсь, лишь говорю, что это была одна из основных трудностей», — поделился артист.

Он также отметил, что рад был работать с 19-летней актрисой Полиной Гухман. Несмотря на юный возраст, она проявила себя как профессионал.

«Мы быстро нашли общий язык, у меня только хорошие воспоминания о ней. Она профессиональная, довольно спокойная, производит впечатление», — сказал он.

Пресс-служба КИОН

Говоря о своем герое Олеге, Белозеров признался, что в реальной жизни вряд ли бы стал поддерживать общение с подобным человеком.

«Я бы наверное старался обойти его стороной, потому что он кажется опасным. Не потому что он может сделать что-то мне, а потому что в целом выглядит ненадежно. Но со временем он становится внимательнее — он изнутри может посмотреть на тех, кто вокруг него. Он начинает задумываться, думать о других людях, глаза из себя поднимает наружу», — поделился артист.

Актер считает, что трагедия его героя кроется в сложных отношениях с матерью, капитаном полиции со всеми вытекающими профессиональными деформациями:

«Наверное, он недолюбленный мальчик, который всегда хотел от мамы тепла, а она — капитан полиции со всеми вытекающими профессиональными деформациями. Их взаимоотношения — бесконечные переговоры на разных языках», — предположил Белозеров.

