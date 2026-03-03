Размер шрифта
Во Франции призвали власти «держаться подальше» от войны США и Ирана

Политик Филиппо: Трамп может закончить конфликт с Ираном раньше ожидаемого
Vincent Isore/Global Look Press

Франция должна «держаться подальше» от конфликта США и Ирана, а американский президент Дональд Трамп может закончить операцию «раньше ожидаемого». Об этом на странице в соцсети X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, Трамп может закончить операцию в Иране «раньше ожидаемого» из-за предстоящих выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. При этом он подчеркнул, что Франции стоит «держаться подальше» от конфликта.

«Учитывая ожесточенные споры, вызванные в США недавними заявлениями госсекретаря Марко Рубио перед конгрессом, когда он пытался оправдать американское вмешательство в дела Ирана, вполне возможно, что Трамп отступит раньше ожидаемого, чтобы выбраться из трясины войны... И из-за выборов! Франции следует держаться подальше от всего этого и, прежде всего, не следовать безумным прихотям [Эмманюэля] Макрона и [Жан-Ноэля] Барро», — отметил Филиппо.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Дональд Трамп объяснил их нежеланием Тегерана идти на уступки по своим ядерным планам. В ответ Иран ударил по Израилю и по военным базам США в странах Ближнего Востока.

1 марта вышло совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании, которые возмутились ударами Ирана по странам Ближнего Востока и призвали Иран прекратить их.

2 марта глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция готова участвовать в защите стран Ближнего Востока, пострадавших от иранских атак. Затем СМИ сообщали о том, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат после удара иранского беспилотника по британской военной базе Акротири.

Ранее на Западе оценили позицию ЕС по конфликту США и Ирана.

 
