Единственный призер ОИ-2026 от России рассказал, мог ли выиграть золото

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в интервью «Матч ТВ» рассказал о планах выступить на Олимпийских игр 2030 года.

По его словам, на Играх 2026 года он был очень близок к победе и золотой медали.

«Если бы у меня не было такого примера, как отец‑тренер, у меня бы не было медали Игр. Думаю, что на 99% все там сделал классно, но полторы секунды мог бы отыграть. Был небольшой шанс [на золото] — верю, что еще все будет, хочу сохранять мотивацию», — заявил Филиппов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Ранее Никита Филиппов рассказал, куда потратит призовые.