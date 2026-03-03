Во Внуково загорелся двигатель на запасном самолете, который ждали двое суток

При взлете из московского аэропорта Внуково вспыхнул двигатель самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

До этого пассажиры рейса Москва — Паттайя двое суток ждали вылета из-за неисправности борта.

«Речь идет о рейсе ZF 2801 авиакомпании AZUR Air. Самолет должен был отправиться 28 февраля, но вылет отменили. Затем снова вернули на табло, после чего переносили еще семь раз», — говорится в публикации.

По словам пассажиров, причиной задержки оказалась неисправность воздушного судна: специалисты ожидали другой самолет, чтобы получить необходимую деталь. Людям предоставили воду и еду, а позже начали расселять по гостиницам.

В AZUR Air заявили, что подготовка самолета была завершена, но вечером 2 марта, сразу после взлета, у борта вспыхнул двигатель. При этом самолет все же долетел до Паттайи и благополучно приземлился.

Накануне пассажирский борт Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе после того, как в одном из его двигателей произошел пожар.

Ранее в Боливии упал самолет с деньгами.